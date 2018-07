Conoce el horóscopo de Josie Diez Canseco del día domingo 22 de julio

Josie Diez Canseco, la brujita más conocida del Perú, te señala lo que te depararán los astros para este domingo 22 de julio.

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Te decidirás por un paseo que disfrutarás y te ayudará a relajarte, también te dará la oportunidad de pasar momentos a solas con tu pareja, hoy los sentimientos y la pasión volverán a emocionarte como en los primeros tiempos de tu romance. Número de suerte, 21.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: A pesar de que anhelas encontrar el amor la desconfianza que te dejó una relación que no funcionó te limita, empieza por desechar sentimientos negativos, cuando encuentres tranquilidad te darás cuenta que el amor siempre estuvo cerca de ti y no lo veías. Número de suerte, 17.

GEMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: El amor te dará alegrías el día de hoy, vivirás momentos maravillosos con el cariño y detalles del ser amado, será un día donde los sentimientos se expresarán con intensidad, las dudas y resentimientos no volverán a atormentarte. Número de suerte, 9.

CANCER : 22 JUN- 21 JUL.: Organizarás tu tiempo para poder dedicarte a asuntos personales que habías descuidado, poner tus cosas en orden te quitará una gran

preocupación y mejorará tu ánimo, lo que te permitirá disfrutar mucho más de la compañía de esa persona que cada día es más importante para ti. Número de suerte, 16.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Estás pasando por un buen momento personal, irradias seguridad y confianza en ti mismo lo que te hace más interesante para el sexo opuesto, hoy estarás rodeado de gente interesante y una nueva ilusión llegará a tu vida. Número de suerte, 5.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Día positivo en todos los aspectos, tu relación sentimental seguirá dándote alegrías, conocerás gente muy agradable y en el ámbito familiar las cosas también mejorarán, los malos entendidos quedarán en el pasado. Número de suerte, 14.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: El amor te está haciendo madurar y los que te conocen notan el cambio, los celos y las dudas ya son parte del pasado, hoy le darás una prueba de confianza a tu pareja al tomar con humor comentarios que antes te hubieran molestado. Número de suerte, 10.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Tus problemas sentimentales han afectado tu carácter, pero hoy te dejarás convencer para salir de paseo, el aire libre y la alegría de tu entorno mejorarán tu ánimo y te darás cuenta que encerrarte en tus ideas te hace dimensionar los problemas, todo se soluciona conversando. Número de suerte, 2.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Tu relación de pareja ha mejorado mucho y te da

tranquilidad, hoy no aceptarás invitaciones y preferirás disfrutar de la compañía del ser amado a solas, serás muy demostrativo con tus sentimientos y te sentirás correspondido. Número de suerte, 6.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Ocultar tus sentimientos y fingir que nada te afecta no evitará que sufras, olvídate del orgullo, sólo tienes que preguntar para que tu pareja aclare tus dudas y puedas volver a disfrutar de tu relación sin sospechas que te atormenten.

Número de suerte, 3.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Estarás ansioso e irritable, trata de controlar tu malhumor porque podrías alejar a las personas que te quieren de tu lado, si pones de tu parte recibirás cariño y comprensión que lograrán tranquilizarte. Número de suerte, 1.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Sentimentalmente será un día de desacuerdos y malos entendidos, trata de conversar sin discutir, de cómo manejes tus emociones dependerá de que las cosas mejoren y no se salgan de control. Número de suerte, 8.