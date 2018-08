Conoce el horóscopo de Josie Diez Canseco del día domingo 19 de agosto

Josie Diez Canseco, la brujita más conocida del Perú, te señala lo que te depararán los astros para este domingo 19 de agosto.

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Hoy llegarán nuevas amistades a tu vida y alguien que te caerá muy bien estará pendiente de ti, cuidado con esta persona, tiene un carácter muy complicado y podrías caer en una relación difícil que sólo te traería problemas, es mejor mantener sólo una relación de amistad. Número de suerte, 12.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Hoy estarás de muy buen ánimo, tu entusiasmo hará que no le des importancia a algunos contratiempos con los que te encontrarás para concretar tus planes de salir y divertirte, la gente de tu entorno se contagiará de tu positivismo. Número de suerte, 18.

GEMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Empezarás el día con la idea de reunir a las personas que más quieres y que no puedes ver muy seguido, prepararás algo muy cálido y especial para demostrarles tu cariño, todos estarán felices y más que nadie tú. Número de suerte, 2.

CANCER : 22 JUN- 21 JUL.: Tu vida sentimental está un poco fría y no haces nada

para que las cosas mejoren, sin darte cuenta estás actuando con indiferencia pero exiges mucha atención, hoy tu pareja hablará contigo, escúchala, conversando se pueden arreglar las cosas. Número de suerte 6.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Hoy tendrás muchas llamadas e invitaciones, pero preferirás la tranquilidad y el descanso, arreglarás asuntos para los que no habías tenido tiempo y le pondrás tu toque personal a algunos ambientes de tu hogar, será un día de calma que disfrutarás. Número de suerte 1.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Tus planes de un día de hogar y arreglos de cosas pendientes que han ido quedando de lado quedará nuevamente para otro día, una invitación de último momento te entusiasmará, valdrá la pena, pasarás momentos divertidos que te relajarán y te recargarán de energía positiva. Número de suerte 11.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: Tu deseo de encontrar una pareja estable se ha convertido en una idea fija que aleja a los que se acercan interesados en conocerte mejor, hoy estarás rodeado de personas interesantes, controla tu ansiedad, muéstrate tal como eres y tendrás tantas invitaciones que no sabrás cual aceptar. Número de suerte 10.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: No es buena idea recurrir a artimañas para tener a tu pareja pendiente de ti porque ya se está dando cuenta y se está cansando, hoy tendrás la oportunidad de demostrar otra actitud, aprovéchala y empezarás a recuperar su confianza. Número de suerte 3.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Hoy el amor volverá a tocar la puerta de tu corazón, te enamorarás perdidamente y serás correspondido, en muy poco tiempo estarás haciendo planes para una relación más seria sorprendiendo a todos incluso a las personas más cercanas a ti. Número de suerte 20.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Estás en una etapa de búsqueda sentimental lo que te ha sacado de tu encierro y estás más sociable, hoy aceptarás una invitación que te acercará al amor, será alguien que despertará una emoción especial en ti desde la primera mirada. Número de suerte, 13.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Alguien a quien no pensabas volver a ver más te buscará hoy con nuevas promesas y te olvidarás de los malos momentos vividos a su lado, pero el entusiasmo no te durará mucho, después de la emoción del primer momento pensarás mejor las cosas y decidirás no volver a lo mismo. Número de suerte 21.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Estarás muy influenciable y te dejarás llevar por las opiniones de los demás para tomar una decisión sobre tu relación sentimental, las cosas saldrán bien porque esas personas te quieren, pero debes aprender a manejar tu vida afectiva sin intervención de nadie. Número de suerte 15.