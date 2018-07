Conoce el horóscopo de Josie Diez Canseco del día domingo 15 de julio

Josie Diez Canseco, la brujita más conocida del Perú, te señala lo que te depararán los astros para este domingo 15 de julio.

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Hoy sentirás deseos de contactarte con viejos amigos, será muy agradable y reconfortante para ti, no sólo se reforzará la amistad también hablarán de posibles negocios, sino tratas de imponerte y tener siempre la razón lograrán llegar a acuerdos muy beneficiosos. Número de suerte, 17.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Tus planes de un día de unión e intimidad con tu pareja no se concretarán, no te deprimas, circunstancias ajenas a su voluntad lo impedirán pero serás recompensado por este cambio de planes, tendrás invitaciones y podrías pasar momentos agradables si decides salir y distraerte. Número de suerte, 15.

GEMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Controla tu carácter impulsivo y trata de ser más tolerante, hoy puedes evitar una discusión con tu pareja por un malentendido si aprendes a escuchar y te pones por un momento en su lugar, comprenderás mejor sus sentimientos y tendrás un día de unión y armonía. Número de suerte, 8.

CANCER : 22 JUN- 21 JUL.: Estarás muy emotivo y con mucha necesidad de afecto, pero los compromisos de tu pareja no le permitirán estar mucho tiempo contigo por lo que podrías ilusionarte con las atenciones de alguien más, evita situaciones que pongan en riesgo tu relación, tranquilízate, tu ánimo cambiará y todo volverá a la normalidad. Número de suerte, 6.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Las manifestaciones de amor serán intensas y correspondidas, por lo que preferirás alejarte de las miradas y disfrutar en intimidad del gran momento afectivo que estás viviendo, será un día de promesas que renovarán y fortalecerán los sentimientos. Número de suerte, 4.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Aunque intentarás disimular no podrás ocultar el malestar que te producirá que la persona que quieres dedique más atención a los demás que a ti, contrólate y evita una reacción impulsiva que podría terminar en discusión, con sutileza hazle saber tu incomodidad y cambiará de actitud inmediatamente. Número de suerte, 10.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: Estarás hogareño y disfrutarás ocupándote de tus seres queridos, el ambiente de cariño te ayudará a distraerte y te olvidarás por un momento de las dificultades laborales que estás pasando, después con más tranquilidad pensarás en tus asuntos y encontrarás soluciones que por la preocupación no habías visto que están al alcance de tu manos. Número de suerte, 16.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Estarás desanimado y sentirás que todo está mal, no verás soluciones por más que te esfuerces, trata de relajarte y déjate ayudar por la persona que te quiere, su cariño logrará calmarte, encontrarán soluciones y te darás cuenta que estabas exagerando tus problemas. Número de suerte, 2.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Haz tenido días difíciles por lo que hoy sólo anhelarás descansar, buscarás tranquilidad y la compañía del ser querido, le confiarás tus preocupaciones, su comprensión te ayudará a expresar tus emociones y a enfrentar las dificultades con fortaleza y positivismo. Número de suerte, 13.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Le darás gran importancia a tu arreglo personal el día de hoy, tus ganas de verte y sentirte renovada te llevará a salirte de tu presupuesto modernizando tu vestuario, pero valdrá la pena, tus relaciones sociales estarán en su mejor momento y traerán novedades a tu vida sentimental. Número de suerte, 11.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Estás enamorado y lo demostrarás en todo momento, serás generoso no sólo con regalos sino también con tu tiempo, tu atención estará centrada en la persona que quieres, trata de controlarte un poco, no la agobies con tantas atenciones porque podría sentir que estás limitando su espacio. Número de suerte, 14.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Alguien de tu pasado te buscará para pedirte otra oportunidad, su presencia terminará con las dudas que aún tenías sobre tus sentimientos, hoy tendrás todo claro y podrás cerrar definitivamente esa etapa de tu vida y disfrutar de tu relación actual. Número de suerte, 3.