Koky Sarmiento, hermano del cantante John Kelvin, se pronunció sobre las fuertes críticas que lanzó Karla Tarazona en contra del cumbiambero tras su liberación del penal de Lurigancho y sobre la advertencia que le envió a Alejandra Acha, supuesta saliente del artista

La conductora de “D’Mañana” había cuestionado al exintegrante del Grupo 5 por aparecer con una imagen de la Virgen de Guadalupe cuando fue liberado. “El show más armado, lo único que le faltó fue tener una biblia en la otra mano. Me pareció ridículo salir con una virgen, solo le falta el látigo”, criticó.

En otro momento, la conductora radial también dijo que esperaba que Alejandra Acha no salga a denunciar a John Kelvin en los próximos meses por agresión al igual de Dalia Durán.

Ante tales declaraciones, el hermano del cantante de cumbia usó sus redes sociales para recordarle a la conductora de Panamericana Televisión sus salidas con el intérprete de “Quédate con él”.

“Tú lo conociste muy bien cuando estuviste con él en tu juventud y parabas metida en la casa de Atahualpa. ¿Alguna vez mi hermano fue agresivo? Hasta parabas llevando pizza jajaja”, señaló Koky Sarmiento.

Karla Tarazona se pronuncia:

Karla Tarazona reconoció este jueves que sí salió con John Kelvin cuando tenía 17 años y era una época donde, tanto ella como el cantante, no eran personajes conocidos en el mundo del espectáculo.

“En algún momento de mi vida, cuando tenía 17 o 18 años, sí tuve salidas con John Kelvin y no pasaron de los dos meses. Y seguramente no solo comimos pizza, comimos otras cosas también porque compartíamos y salíamos en ese momento. Fue un ‘saliente’, no algo importante. (…) Gracias a Dios me lo sacaron del camino, sino hubiera terminado como Dalia”, sostuvo la presentadora.

