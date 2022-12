Cada vez falta menos para que ‘El Gran Show’ defina a su ganador de la temporada 2022 y una de las sorpresas de esta décima gala sin duda fue el emotivo reencuentro entre Ethel Pozo y Melissa Paredes. luego de un año desde la abrupta salida de la actriz de “América Hoy”.

Gisela Valcárcel sorprendió a los televidentes al anunciar al inicio del programa que los presentadores del magazine matutino integrarían el jurado VIP de la semifinal. La ‘Rubia’ no pudo evitar emocionarse al señalar que había esperado el reencuentro entre su hija y la actriz desde hace mucho, y aclaró que esto no estaba planificado.

“Desde el fondo de mi corazón espero ver una escena linda, y aunque esto no estaba planeado, tengo que decirlo. He esperado este momento, que pensé que se daría en América Hoy... Quiero darle la bienvenida a Ethel Pozo que se reencuentra con Melissa Paredes después de un año”, señaló la ‘Señito’.

En otro momento, Gisela Valcárcel dejó en claro que su hija era libre de decidir si quería saludar o no a su excompañera. Recordemos que ambas se distanciaron desde la salida de Melissa Paredes de “América Hoy” por un ‘ampay’ con Anthony Aranda cuando aún estaba casada con Rodrigo Cuba.

“No la veo de siempre (a Ethel), no es la pequeña que vive conmigo. Quiero pedirle entonces a ella, como lo he hecho desde el principio de su existencia, tú eliges, hazlo tú. Quiero pedirle a Ethel que baje, si no lo considera muy fuerte de mi parte, si tú quisieras saludar a Melissa”, agregó.

