Magaly Medina presentó el último miércoles en su programa el libro ‘La Señito’, de Carlos Vidal, expareja de Gisela Valcárcel. Según reveló la conductora de ATV, una fan le prestó el ejemplar porque no pudieron encontrarlo, pero confesó que una persona intentó vendérselo por el monto de siete mil soles.

“Algunos vivos quisieron vendernos este libro en 7 mil soles. No puede ser, ¿Qué creen? ¿Que somos millonarios? Estamos haciendo canje para la fiesta de aniversario y de pronto quieren cobrarnos por este librito, mal escrito, mal contado, siete mil soles”, comentó entre risas la conductora de “Magaly TV: La Firme”.

Sin embargo, la figura de televisión manifestó que no entendía por qué la mamá de Ethel Pozo hizo todo lo posible para impedir que se continúe con la impresión del libro, pues no había nada difamatorio.

“No cuenta nada y tampoco lo escribió Carlos Vidal, porque este no sabía ni escribir su nombre. Lo que cuenta son anécdotas de admiración y de una relación que tuvo con ella, la parte de su historia. Yo he leído el libro y no encuentro hasta ahora nada que pueda ser difamatorio, escrito con rabia, con rencor”, acotó Magaly.

“Más parece un libro homenaje, de cómo se conocieron, el amor que se tenían, tonterías, un libro tonto, un libro que no contaba nada morboso, nada de lo que un libro debe tener para poder vender. No sé por qué tanta alharaca, se fue a sentar con Vladimiro Montesinos, el hombre más siniestro de la historia del país, para impedir que saliera a la luz”, comentó La Urraca.

VIDEO RECOMENDADO

Rodrigo González Peluchín arremete contra Mirella Paz por criticar a Magaly Medina

Rodrigo González Peluchín arremete contra Mirella Paz por criticar a Magaly Medina. Video: Instagram