La teleserie de América Televisión, Al fondo hay sitio, finalmente se estrenó ayer miércoles 22 de junio en una nueva temporada, luego de 5 años de alejamiento de las pantallas.

La historia de los Maldini y los Gonzáles ha vuelto a la TV y esta vez con varios de los personajes y otros nuevos que buscan venganza. Tal es el caso de una nueva villana quien sería nada más y nada menos que una hermana de Claudia Llanos, más conocida como la mirada de tiburón.

Al respecto, Gigi Mitre, conductora del programa Amor y fuego, especuló sobre quien podría ser este personaje. Para ella, la misteriosa antagonista que busca venganza sería Melissa Paredes.

“Yo estaba especulando quienes podrían volver porque faltan muchos de los actores que se han visto en las temporadas pasadas. De repente, una seguidora me escribe y me dice: “Gigi y qué tal este personaje que pareciera Úrsula Boza, la mirada de tiburón, qué tal si es Melissa Paredes”. Y me dejó pensando, podemos analizar y ver la posibilidad y es la madre de la niña (Melissa Paredes). De espalda podría ser, está de negro y no se le identifica mucho por el totorrete”, señaló.

Para Gigi Mitre esta idea no es descabellada pues Melissa Paredes ya ha actuado antes con Michelle Alexander.

“Acuérdense que a Melissa ha actuado con Michelle Alexander y últimamente la hemos visto en el programa América Hoy. Ustedes creen que podría ser Melissa Paredes uno de los nuevos jales o un nuevo personaje de Al fondo hay sitio, no me parece tan descabellado. Estamos aquí soltando ideas o vuelve la tiburón o puede ser un familiar que quiere vengar y aparece Melissa o de repente es un artista internacional, ¿quién será? que corran las apuestas”, finalizó.





