Gianella Marquina, la hija mayor de Melissa Klug, sorprendió a sus seguidores a asegurar que, al menos en un futuro cercano, no piensa ser mamá al igual que su hermana Samahara Lobatón.

La joven de 22 años de edad abrió la caja de preguntas en su cuenta de Instagram, y respondió a un usuario que le consultó si pensaba tener hijos.

“Sinceramente no lo tengo pensado ni proyectado, no siento ese ‘feeling’ de ser madre en absoluto, la verdad. Si bien es cierto, sí lo siento con mis hermanos, mi sobrina porque soy super protectora y me siento hermana leona con ellos, pero después de eso ahí quedan todos los sentimientos jajajaja”, explicó.

La hija de la ‘Blanca de Chucuito’, quien estudia derecho en una conocida universidad de Lima, compartió con sus más de 900 mil seguidores en Instagram los motivos por los que rechaza la maternidad, al menos por ahora.

“No me genera ninguna emoción ser mamá, aparte que tengo muchísimos planes y metas que aún me faltan cumplir. Tal vez en 8 o 10 años cambie de parecer respecto a los hijos, quien sabe, pero por ahora es un no”, finalizó.

De esta manera, Gianella Marquina dejó claro que no comparte la misma idea que su hermana Samahara Lobatón, quien se convirtió en madre con apenas 18 años, fruto de su relación con el barbero Youna.

(Foto: @gianemarquina)

VIDEO RECOMENDADO:

Christian Domínguez agradece a Karla Tarazona por aclarar que no se metió en su matrimonio

Christian Domínguez sobre la aclaración de Karla Tarazona