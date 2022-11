Gian Marco Zignago se encuentra en el ojo de la tormenta tras menospreciar el trabajo de un reportero del programa “Amor y Fuego”. El comportamiento déspota del reconocido músico quedó registrado por las cámaras del espacio de espectáculos.

Ante esta situación, los usuarios de las redes sociales recordaron la vez que Gian Marco negó tomarse una fotografía con el músico Víctor Yaipén.

“El alucinado de Gian Marco siempre ha tenido sus actitudes de divo, incluso con sus propios fans”, dijo un usuario de Twitter.

El alucinado de Gian Marco siempre ha tenido sus actitudes de divo, incluso con sus propios fans. #AmorYFuego #Gianmarco pic.twitter.com/HHjVs9VVMy — Manaying (@manaying26) November 7, 2022

Como se recuerda, el propio Víctor Yaipén decidió narrar su mala experiencia con Gian Marco a través de un video de TikTok.

“Desde muy niño he sido súper fan. Yo siempre lo veía, pero nunca me animaba a tomarme una foto con él. Un día en el aeropuerto lo veo y digo ‘esta es la oportunidad de tomarme una foto con Gian Marco’. Entonces yo me acerco y le digo ‘disculpa, Gian Marco’ y me responde ‘¿No ves que estoy ocupado?’”, contó Yaipén en su clip, el cual se hizo viral cuando fue publicado en 2021.

Gian Marco menospreció el trabajo de un reportero de “Amor y Fuego”

Gian Marco estuvo el último fin de semana en Perú para participar en uno de los conciertos que el Grupo 5 ofreció en el Parque de la Exposición. En medio de su visita en suelo peruano, las cámaras de “Amor y fuego” lograron abordarlo; sin embargo, la reacción del cantautor con el reportero de Willax TV no fue la esperada cuando se le preguntó sobre su vida amorosa con la actriz Juliana Molina.

“¿Qué pregunta inteligente tienes para mí hoy día? Pero inteligente, una pregunta inteligente, a ver. Tú puedes, tú puedes. Tan lindo es investigar la vida de la gente, de los más. Debe ser lindo ganar plata sobre eso, ¿no? Es la verdad. Viven de la gente. La noticia de los artistas a ver qué hacen”, le dijo Gian Marco al reportero de “Amor y Fuego”.

En otro momento, el ganador del Latin Grammy no dudó en despotricar en contra de los conductores Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre: “Ah, Rodrigo y Gigi, viven de la gente, ¿no? Debe ser lindo ganar plata con eso”, dice el cantante. “Rodrigo, querido, si quieres saber algo de mí me llamas por teléfono”.