Días atrás, Gian Marco le dedicó un amoroso mensaje a su nueva pareja, la colombiana Juliana Molina; sin embargo, esto no fue bien recibido por todos sus fanáticos, pues hubo quienes le reprocharon y hasta le recordaron su exesposa Claudia Moro.

“El amor es ausencia de miedo... el miedo es ausencia de amor. El amor no es silencio, es hablar, es expresar, es decir, es sentir en libertad. El amor no es una condición perpetua, el amor no es castigador. El amor no es rabia, rencor y mucho menos impulsividad”, fue el mensaje que escribió Gian Marco y lo acompañó con una fotografía donde se le ve besando a Molina.

Luego de su publicación miles de internautas le reclamaron al cantautor por haber pasado la página tan rápido.

“Ella se dedicó a que usted siempre brille, nunca intentó ser protagonista, siempre con un papel secundario, pero haciéndose cargo de sus hijos”, “Qué rápido perdió el luto, qué hubiera pasado si la esposa salía a los días o meses a deslumbrar amor con otro”, son algunas reacciones de sus fans.

Tras ello, el intérprete de “Te mentiría” y “Tú no te imaginas” compartió en sus redes sociales un video en el que habló sobre cómo hacer frente a las críticas. Como era de esperarse, los internautas lo tomaron como una respuesta a los cuestionamientos por su nuevo romance.

“No vivas la vida de los demás, vive tu propia vida, quiérete, piensa en ti. Metete adentro, yo sé que es feo a veces meterse dentro, pero es ahí donde está la luz (…) Antes de “jumm” decir algo que de repente no tienes por qué decir, tienes que decírtelo a ti”, manifestó Zignago.

