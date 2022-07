Johnny Depp está dando de qué hablar no solo por la apelación que recientemente interpuso su exesposa Amber Heard ante los tribunales de Virgina, sino también porque Galilea Montijo confesó que si tuviera que elegir a una persona de todo el mundo para tener una cita, sin lugar a dudas lo elegiría a él.

La revelación de la artista mexicana se dio en la emisión de “Netas Divinas”, cuando las conductoras hablaron sobre los “crush” y las relaciones con famosos.

“Si pudieras tener una cita con cualquier persona de este planeta en este momento. ¿A quién escogerías?”, fue la pregunta que se le formuló a Galilea.

Tras escuchar la pregunta, sin pensarlo mucho, Montijo respondió: “Johnny Depp. Es mi ‘crush’ desde que era una niña, o sea, en su primera serie era detective y desde ahí me enamoré de él. Mi televisión era blanco y negro, seguramente, y no sé, es una cosa que si yo lo veo me desmayo”.

Su compañera, Paola Rojas confesó que Johnny Depp no es su crush, pero se desmayaría si la indemniza, esto haciendo referencia al juicio que recientemente tuvo el actor con Amber Heard, en donde el jurado dio su veredicto a favor del famoso, quien demandó a su exesposa por difamación.

“Yo me desmayo si me indemniza”, dijo Paola Rojas causando la risa de todos los presentes. Por su parte, Daniela Magún, otra de las conductoras de “Netas Divinas”, mencionó que si Johnny Depp conociera a Galilea Montijo sería él quien se desmayaría.

