Gisela Valcárcel inició la séptima gala de “El Gran Show” este sábado, 12 de noviembre, y la ausencia de Gabriela Herrera en le programa llamó rápidamente la atención de los televidentes.

“Hoy se ha anunciado una sentencia que se debe cumplir, es Leysi Suárez que fue sentenciada por bajo puntaje, pero los compañeros eligieron a Gabriela Herrera para que se vaya a sentencia. ¿Dónde está Gabriela Herrera?”, cuestionó la ‘Señito’.

“¿Llega o no llega? Esta noche se sabrá el destino final de Leysi Suárez”, agregó, dejando entrever que ya no formaría parte del reality.

Gabriela Herrera dejó de aparecer en “El Gran Show” poco después de ofrecer una entrevista al programa “Amor y Fuego”, donde arremetió aparentemente contra Gisela Valcárcel.

“No me gusta fingir que soy la buenita, que sí los quiero a todos y atrás soy la mala del cuento”, dijo en un inicio.

“Yo no más puedo decirles que las que ustedes piensan que son las tranquilitas, las buenitas, las aguas mansas, atrás de, son las peores, son las más lobas y las más fieras con las personas. No se crean todo lo que hay en televisión porque cinco minutos no define a la persona”, agregó.

