Cuando pensaba que su divorcio con Néstor Villanueva ya era un hecho, Florcita Polo deberá reiniciar los trámites de su separación legal desde cero luego que el documento fuera invalidado por un error ortográfico.

La hija de Susy Díaz se presentó en el programa “Dilo fuerte”, que conduce Lady Guillén, para explicar que aún continúa casada con el cantante de cumbia debido a un error en la escritura de su nombre.

“Sí se firmó un documento, pero no era mi nombre, decía Flor María de los Milagros, y es Flor de María de los Milagros, y por eso tenemos que volver a empezar de cero”, dijo la modelo ante la sorpresa de la conductora de Panamericana TV.

Florcita Polo se mostró preocupada ante esta situación, teniendo en cuenta que pasó un largo proceso para llegar a un acuerdo con su expareja y que firme el divorcio.

“Cuando mi abogado me dio la noticia, casi me voy para atrás. (…) Cada uno firmó por su lado, pero mi abogado me dijo: ‘eso no sirve porque tu nombre está mal redactado’. ¿por qué me pasan estas cosas? pero ahora con este nuevo abogado, ya todo está en manos de él”, manifestó.

