Flor Polo se presentó en la reciente edición del programa “América Hoy” y se mostró mortificada porque Néstor Villanueva, el padre de sus dos menores hijos, se volvió ausentar en la segunda cita para conciliar en medio de su proceso de separación.

“No sé por qué habrá hablado del tema de las herencias, pero si yo estoy acá es por el tema de que quiero conciliar y que lo haga por favor, por el bien de mis hijos. Tengo trabajar”, expresó la hija de Susy Díaz con la voz entrecortada.

Brunella Horna, conductora de “América Hoy”, notó la preocupación de Flor y le consultó si Néstor le sigue depositando 100 soles semanales para sus hijos en común. Ante la consulta, la animadora puntualizó que ella es quien se está encargando de la educación, la salud y la comida de sus pequeños.

“No sé cómo salió, no quería que salga, pero ¿tú crees que dos niños van a vivir con 100 soles semanales? Mis hijos están en colegio particular, es por eso que tengo una doble responsabilidad, y los niños gastan a diario, no es fácil”, sentenció.

Flor Polo pide conciliación a Néstor

Finalmente, Flor utilizó las cámaras de “América Hoy” para pedirle a Néstor Villanueva que no se ausente en la tercera cita para conciliar.

“En el documento de conciliación está todo (montos, visitas y más), pero eso no voy a comentar nada. Sin embargo, si ustedes quieren saber quién corre con los gastos ahorita, soy yo. Me estoy sacando la ‘mugre’ y no descanso por darle todo a mis hijos, pero ya me da cólera”, dijo de manera tajante.

