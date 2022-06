Ya está en todas las plataformas musicales la nueva versión de “Para todos”, el octavo disco en solitario que Eva Ayllón grabó en 1986.

La remasterización contiene temas como “Cariño ausente”, que Augusto Polo Campos compuso a la medida de su voz y “En un rincón del alma”, clásico de la canción latinoamericana de la autoría del argentino Alberto Cortez, que la maestra interpreta en tiempo de vals.

En este proceso de rescate de su discografía, iniciado a finales del 2021, ha sido inevitable que Eva Ayllón repase no solo su historia musical, sino también su historia de vida que -como ella misma ha declarado en más de una oportunidad- está escrita en el repertorio de su amplia discografía.

Ella recuerda que en los 80s debía publicar un disco al año y definía sus ‘setlists’ entre ella y su director musical. “Buscábamos temas llorones porque a la gente le gusta sufrir, tomarse una cervecita y acordarse de sus cosas. Me acostumbré a hacer ese tipo de música, que hasta ahora resulta”, afirma.

Así en “Para todos”, Ayllón reúne un manojo de bellas canciones con la misma fórmula: alternar valses con música negra. Temas como “Rebeca” (Miguel Almeneiro), “Bandida” (Pancho Quiroz), “Pasión de Hinojos” (Guardia Vieja), “El mayoral” (D.R.), “Sin un reproche” (Miguel Pérez Julián), “Yo tengo una pena” (Augusto Polo Campos), “Cariño malo” (Augusto Polo Campos) y “Destino” (Laureano Martínez Smart) son parte del disco que también está disponible en YouTube.

“Mentías” (Rafael Otero), “Rencor” (Augusto Rojas Llerena), “Crueldad” (Abelardo Núñez – Joe Di Roma), “Muchacha viento” (Daniel “Kiri” Escobar), “Raíces del festejo” (José Vásquez), “Le dije a papá” (José Vásquez) y “La flor de la manzanilla” (Nicomedes Santa Cruz) completan la producción, remasterizada con su propio sello Aylloncito Producciones y regrabada con tecnología de punta y los más altos estándares de calidad.

El secreto de su interpretación

Si Eva Ayllón tuviera que elegir un tema de “Para todos”, sin duda sería “En un rincón del alma”. “Freddy Roland, esposo de mi amiga Veronikha, quien era argentino me dijo: Por qué no haces ‘En un ricón…’ en tiempo de vals y me lo cantó justo cuando entrábamos al concierto de Alberto Cortéz, en el Teatro Municipal. Yo estaba embarazada de mi hijo Carlos, ahí fue donde Alberto me dijo: ‘es varón y quiero ser su padrino’. Y así fue: Alberto se convirtió en mi compadre. Regrabar este tema ha sido también un homenaje a su memoria”, recuerda emocionada la ganadora al Grammy a la Excelencia Musical.

“Luego, con el pasar del tiempo, ‘En un rincón del alma’ se convirtió en un tema desgarrador para mí, fue parte de mi vida, de mi alma, de una experiencia malísima que me dejó dolor y que me enseñó la interpretación. Hay cosas que aún, con el pasar de los años, te dejan una fisura en el corazón. Doy gracias por este momento difícil que me dejó tantas enseñanzas”, confiesa la maestra. Haciendo a un lado la nostalgia, Eva Ayllón, invita a sus seguidores a escuchar su más reciente relanzamiento

VIDEO RECOMENDADO

Eva Ayllón revela como fue que compuso la canción “Ya no más”

Eva Ayllón revela como fue que compuso la canción “Ya no más”. (Latina)





TE PUEDE INTERESAR