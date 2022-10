Ana Paula, la actual pareja de Paolo Guerrero, logró captar la atención en redes sociales luego que compartiera una fotografía en la que dejó notar que se hizo un nuevo tatuaje en el cuello, aparentemente, con el nombre del futbolista peruano.

El detalle ha sido muy comentado no solo en redes sociales, sino también por los conductores del programa “América Hoy”, quienes se mostraron asombrados por la decisión de la joven modelo.

“Ella se llama ‘Ana Paula’ y pueden especular que se ha puesto acá ‘Paula’, pero ¿Quién se tatúa el segundo nombre. No seamos tontos, acá lo que ha hecho es tatuarse Paolo, es lo que yo leo”, señaló Janet Barboza.

Ethel Pozo intervino y se mostró en contra del tatuaje de Ana Paula. “Parecen esos stickers que ponen los niños. Yo no puedo creer… ¿Cuántos años tiene Ana Paula? No puedo creer que una persona con un mes con un chico se haga un tatuaje. O sea, no puedo creerlo”, exclamó.

“Se decía que es el nombre de su hija, de su mamá, pero para mí dice Paolo. Para mí se demuestra el amor con respecto, con amor, con confianza, con un tatuajes es una tontería”, sentenció Brunella Horna en la reciente edición del matutino.

Los conductores de 'América hoy' comentan sobre el tatuaje de Ana Paula.

