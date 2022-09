Ethel Pozo sorprendió a sus compañeros de conducción luego que en pleno programa en vivo reconociera que sí se mudaría a otro país junto a su esposo, el productor de televisión Julián Alexander, en caso él tuviera alguna oferta laboral tentadora.

La confesión de la hija de Gisela Valcárcel se dio cuando opinaba respecto al sacrificio que hizo Shakira por Gerard Piqué al mudarse a Barcelona, España.

“Hay que hacer sacrificios porque, mira, ella (Brunella Horna) deja su trabajo por irse a vivir a Trujillo, uno deja su país para irse a vivir a otro país, entonces yo creo que la mujer da más que el hombre (...) Shakira dejó de vivir en Estados Unidos para irse a vivir a Barcelona”, dijo en un inicio Melissa Klug.

Tras ello, Edson Dávila intervino para preguntarle a su compañera de conducción si ella estaría dispuesta a realizar el mismo sacrificio que Shakira. “Yo tengo una pregunta, si le sale a Julián (un trabajo) con Steven Spielberg (director de cine) ¿tú irías también?”, preguntó el popular ‘Giselo’ sorprendiendo a la hija de Gisela Valcárcel.

La conductora de “América Hoy” no lo pensó mucho y afirmó que sí dejaría su trabajo en la televisión, pero intentaría seguir ejerciendo mientras acompaña a su esposo.

“Sí, sí, claro, con maletas y todo, pero obviamente ejerzo allá, hago de influencer, no me voy a quedar en mi casa esperando que solo el hombre triunfe, me voy para allá, pero busco, me recurseo para yo seguir ejerciendo mi carrera”, explicó Ethel Pozo. “La que no fue recíproco fue la señora porque se quedó acá y Miguel (Bayona) se fue a Miami”, añadió.

Tras escucharla, Janet Barboza se defendió y recomendó a su compañera de conducción y a todas las mujeres que evalúen bien la decisión. “Mi querida Ethel Rocío Pozo, yo nunca, absolutamente nunca, he dejado nada por un hombre, así que, chicas, tampoco lo hagan, no lo hagan que miren cómo les pagan después”, puntualizó.

Ethel y Melissa Klug admiten que dejarían sus trabajo por sus parejas

VIDEO RECOMENDADO

Ethe Pozo pide ayuda para San Juan de Lurigancho

Ethe Pozo pide ayuda para San Juan de Lurigancho | OJO