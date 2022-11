Dalia Durán visitó este lunes 21 de noviembre el set de “América Hoy” para hablar sobre las polémicas imágenes que circularon en redes sociales en la que aparece comiendo y bebiendo al lado de John Kelvin.

Respecto al encuentro con el cantante de cumbia, la cuba aseguró que “lo único que pretendía es determinar la fiesta en paz”. “Yo no voy a estar de acuerdo nunca con lo que me pasó, ni con las agresiones, no con las violaciones, ni con nada. Lo único que pretendía era terminar la fiesta en paz”, puntualizó Dalia Durán.

Ethel Pozo no puedo evitar intervenir para hacerle una aclaración a la cuba: “No puedes terminar la fiesta en paz. Lo que tú dices contradice tus acciones, no puedes terminar la fiesta en paz con alguien que te masacró, no se puede, no se debe”.

“Dalia has tenido lo que ninguna otra víctima de agresión tiene en este país, este caso se volvió mediático. Se te dio un abogado gratis, se te ayudo con tus hijos, te mudaste. Realmente hubo una movilización del país. Entenderás que no es lindo, no es una noticia que se diga que esto va a ayudar a la causa, que termines brindando con tu agresor”, increpó Janet Barboza.

Tras ello, Dalia Durán explicó los motivos por los que accedió a reunirse con su expareja, quien vienen haciendo noticia luego de salir de la cárcel tras permanecer recluido por más de un año. Como se sabe, el artista fue condenado a 21 años de cárcel por los delitos de agresión física y sexual contra Dalia Durán.

“Tampoco fue brindando con él. Tampoco las cosas fueron así, en la mesa hay vino, hay varias fotos. No quiero excusarme porque yo accedí en ir a esa cena. No quiero excusarme en absoluto. Lo único en que pensé en ese momento, es en la tranquilidad de mis hijos y de ahí para adelante sigo trabajando”, comentó la modelo.

Luego que Magaly Medina difundiera una foto de Dalia brindado con John Kelvin, el programa “Amor y Fuego” reveló más imágenes de esta reunión que sorprenderá a más de uno.

La modelo y el cumbiambero se volvieron a ver las caras en un centro de conciliación para resolver temas relacionados a sus hijos y además para concretar su ansiado divorcio. Tras lograr un acuerdo, la expareja se fue a cenar a un restaurante.

Pero no solo habría sido un brindis. Según el adelanto del programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, el cumbiambero se animó a cantarle a capela a Dalia Durán, mientras ella esboza una sonrisa.

