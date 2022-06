La conductora Johanna San Miguel reveló que a inicios del 2022, el brasileño Rafael Cardozo conversó con la producción de “Esto es guerra” para conducir el reality hasta que Renzo Schuller termine su contrato con Latina.

Al verse expuesto por ‘La mamá leona’ en pleno programa en vivo, el brasileño tuvo que admitir que sí deseaba ser el reemplazo de Schuller.

“Johanna nos quiere poner en contra y quiero explicar qué pasó. Acá se rumoreaba que ibas a ingresar a ‘Esto es guerra’, pero a partir del mes mayo y yo en enero estaba negociando para ingresar a ‘EEG’ y yo dije que me den la conducción del programa hasta que venga Renzo... Al final me dijeron que no y llegó María Pía (Copello)”, explicó el actual capitán de ‘Los Combatientes’.

Rafael quiso ser conductor de Esto es guerra

Renzo Schuller no se sintió traicionado y señaló que Rafael Cardozo sería un gran conductor en “Esto es guerra”.

“Considero que Rafael hace un buen trabajo y no solo como ‘Combatiente’, sino que también conduce muy bien. Si hay la oportunidad de conducir aquí, que lo haga de una manera espectacular”, indicó el actual conductor del reality de América TV.

