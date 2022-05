María Pía Copello se despidió de la conducción de “Esto es guerra”. Como parte de su último día en el reality, la actriz Johanna San Miguel pidió la palabra para dedicar un mensaje a su compañera.

En su corto, pero sensible mensaje, Johanna señaló que en María Pía encontró un gran código de humor que no había sentido con ningún otro compañero de conducción.

“El código de humor y de juego que hemos encontrado es muy difícil de encontrar, pero lo encontré en ti querida Pía”, comentó San Miguel.

María Pía se mostró muy emocionada por el mensaje de su compañera y aprovechó en dedicar unas palabras al equipo del todo programa.

“Muchas gracias por todo. Tenía que regresar por los 10 años de ‘Esto es guerra’ y no la he podido pasar mejor. Debo confesar que cuando me dijeron que conduciría con Johanna (San Miguel) me dije ‘qué miedo con esta chata, bruja y loca’, pero la he pasado increíble. Esto fue como una revancha y creo que no lo merecíamos”, expresó María Pía.

En otro momento del reality, la producción realizó una semblanza de los mejores momentos de María Pía en “Esto es guerra”. Al ver las imágenes, la presentadora no pudo contener la emoción y comenzó a llorar en vivo. Tanto ‘Los Combatientes’, como ‘Los Guerreros’ abrazaron a la conductora en su último día.

