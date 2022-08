Jossmery Toledo y Gabriela Herrera declararon para el programa “América Espectáculos” tras ser eliminadas del reality “Esto es guerra”.

Lejos de mostrarse molesta, la expolicía Jossmery Toledo recalcó que aprecia a sus compañeros: “Si mis compañeros votaron por mí es porque no tengo nivel de competencia y yo entiendo eso. Hasta yo misma dije que yo me iría porque no voy a competir con Paloma (Fiuza), con Alejandra (Baigorria) o Rosángela (Espinoza) porque ellas tienen años”.

“Yo soy nueva y es decisión de ellos. No tengo rencor hacia ellos, ni cólera porque es parte de una competencia”, añadió.

Palabras de Jossmery Toledo y Gabriela Herrera tras ser eliminadas de EEG

Gabriela Herrera también tuvo palabras de despedida y resaltó que ella ya pretendía dejar el reality porque no se sentía al nivel de sus compañeros de competencia.

“Ya tenía pensado tomarme el descanso. Lo conversé con el equipo y con la producción en su momento. Decidí quedarme en la competencia para poder saber qué tanto daba”, expresó.

“Sí siento que no estoy al 100% con mi equipo... Estoy feliz y contenta con la producción y con mi equipo. Con cada uno de ellos porque fueron un amor. Los voy a extrañar mucho y uno no sabe lo que pueda pasar en el futuro”, concluyó.

Gabriela Herrera se despidió de "Esto es guerra". (Foto: @gabrielaherreraoficial).