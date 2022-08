Ducelia Echevarría se comunicó con el programa “Esto es guerra”, a través de un enlace en vivo, tras ser suspendida por faltarle el respeto a la conductora Johanna San Miguel.

En comunicación con el programa juvenil, la modelo dijo estar arrepentida por sus palabras y pidió disculpas públicas a la presentadora del reality.

“Me dejé llevar por mis emociones. Yo la quiero mucho a Johanna y escucharla decir que yo quería abandonar la competencia, para mí fue complicado y al día siguiente me dejé llevar por mis emociones. Empecé a hablar en contra de ella y en un momento escuché lo que mi compañera me dijo y lo dije en el micrófono”, expresó.

“Le pido las disculpas del caso, yo la quiero mucho a Johanna. Le escribí pero no me contestó, sus motivos tiene y los respeto. Le pido disculpas desde el fondo de mi corazón. Sé que la forma en la que hablé no estuvo bien, le pido disculpas a ella y al público en general”, añadió.

Johanna San Miguel responde a las disculpas de Dulcelia Echevarría

Johanna aceptó las disculpas de Ducelia y recordó que a ella también la sacaron de “Esto es guerra” por un comportamiento inapropiado.

“Cuando Renzo (Schuller) me preguntó cómo es Ducelia (Echevarría), yo dije que era fuerte pero también vulnerable, que se siente atacada y hay que contenerla y decir eso no me parece malo, es más, yo soy así. Soy fuerte pero también soy vulnerable, soy impulsiva y así me quieren y me respetan. Por eso dije lo que dije”, dijo al inicio.

“Alguna vez salí de este programa por malas actitudes, así que no soy quién para decirle cómo comportarse a otra persona, cada uno sabe qué hacer en su vida. Yo soy la antagónica y apechugo, pueden tirarme todo el ‘hate’ (odio) que quieran, esta es mi chamba“, concluyó.