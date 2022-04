En la reciente edición de “Esto es guerra” se vivió un momento insólito. Resulta que Johanna San Miguel le jaló el cabello a María Pía Copello en pleno programa en vivo.

Esta situación se dio cuando ‘El Tribunal’ anunció nuevos cambios en los juegos del reality y Copello se mostró incómoda con este anuncio porque ella consideraba que estas nuevas normas favorecerían a “Los Guerreros”.

“A lo que voy es que no me gustan las sorpresas en el programa y sobre todo cuando me dicen que todo va a cambiar”, comentó María Pía.

Por su parte, San Miguel se mostró muy entusiasmada con los nuevos cambios: “Señor Tribunal, yo me someto a su sabiduría absoluta y dejo todo en sus manos”.

La respuesta de Johanna no fue del agrado de María Pía y ambas comenzaron a mandarse indirectas en pleno programa en vivo.

“Cómo llora. Ya no puedo más”, dijo la líder de “Los Guerreros” sobre las quejas de la cabeza de “Los Combatientes”. “Mi amor, trabajando, trabajando”, respondió Copello.

En medio de esta discusión, Johanna San Miguel le jaló el cabello a María Pía Copello, pero no de manera agresiva. Ambas se rieron de la situación y continuaron con la conducción.

