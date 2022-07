Johanna San Miguel, conductora de “Esto es guerra”, encaró a los integrantes de “Los Combatientes” tras enterarse que ellos hablaron mal de ella en la reciente de edición del programa “En boca de todos”.

Al inicio del reality, la presentadora utilizó varios minutos del espacio televisivo para defenderse y pedir que las cosas se las digan en la cara.

“He visto que todos ‘Los Combatientes’ han rajado de mí... Rosángela no habló de mí porque me quiere, a Paloma (Fiuza) no le dio tiempo y Jossmery (Toledo) no le caigo bien, eso lo sé desde el primer día. Todos han rajado de mí y cuando yo no estaba presente”, sentenció.

“El día que me tuve que ir por un tema personal, todos comenzaron a rajar de mí. ¿Por qué no me lo dicen en cara? Yo les digo una cosa, si a ustedes no les caigo bien es porque yo estoy haciendo bien mi chamba. Yo no vengo hacer amigos acá, yo he venido a defender a ‘Los Guerreros’”, añadió de manera tajante.

Johanna San Miguel reclama a quienes hablaron mal de ella

Por otro lado, Rosángela Espinoza aprovechó la situación para señalar que ‘Los Guerreros’ no critican al conductora Renzo Schuller porque él no defiende a su equipo.

“¿Qué van a rajar ‘Los Guerreos’ si Renzo (Schuller) ni nos defiende”, comentó ‘La chica selfie’.

Rosángela Espinoza y los Combatientes se quejan en vivo: "Renzo Schuller no nos defiende"

