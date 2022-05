Facundo González, integrante de ‘Los guerreros’, sufrió una lesión en el rostro tras participar en un ‘Circuito extremo’ en el reality “Esto es guerra”.

El modelo argentino se golpeó contra un tronco como parte de la adrenalina de las competencias y mostró las consecuencias de su lesión.

“Pensé que era algo leve y no sabía que me iban a coser y ahora tengo seis puntos. Tendré varios días sin competir y es una pena porque a mí me gusta la competencia”, declaró Facundo para el programa “América Espectáculos”.

El competidor indicó que tras su intervención, él tendrá que guardar reposo: “Me golpeé con el tronco y tendré como 5 o 10 días de reposo”.

Facundo González es considerado como uno los mejores competidores de ‘Los guerreros’, equipo liderado por el capitán Patricio Parodi.

Facundo González herido tras competencia.

