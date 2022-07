La competencia entre ‘Guerreros’ y ‘Combatientes’ se pone más intensa a puertas de la gran semifinal, y mientras sus competidores intentan dar lo mejor de sí, Ducelia Echevarría no pudo ocultar su frustración al reconocer que no está al 100%.

La popular ‘Reina de Pozuzo’ abandonó la competencia entre lágrimas al sufrir un intenso dolor en la lesión que tiene en el hombro.

“Estoy frustrada porque obviamente quiero competir. Estoy yendo todos los días a mi terapia y lastimosamente el supraespinoso me sigue doliendo, la vez pasada que hice el juego de la llanta se me agravó la lesión. Estamos a puertas de la semifinal, estoy frustrada porque quiero competir y no me quiero ir”, contó la ‘guerrera’ con la voz entrecortada.

Ante este complicado escenario, Johanna San Miguel se solidarizó con su compañera y pidió que se tome el tiempo necesario para recuperarse de su lesión. En ese sentido le pidió que haga un sobreesfuerzo

“Te necesitamos para la semifinal, Tómate el tiempo sábado y domingo tienes para descansar y el lunes vienes con todo”, añadió la presentadora de “Esto es Guerra”.

Ducelia llora por lesión en el hombro

