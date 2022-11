La delegación de Tarapoto que participa en el casting nacional de “Esto es Guerra” visitó el set de “Más Espectáculos” e hicieron de las suyas al sugerirles recetas afrodisíacas a Jazmín Pinedo, Jaime ‘Choca’ Mandros y Rebeca Escribens, quien estuvo como invitada.

Miguel Richter, Christian Ríos, Christian Novoa, Siu Azang, Makarena Novoa, Lleruza Sinti y Valeria Barrera demostraron su destreza en el baile haciendo bailar a los conductores al ritmo de una cumbia selvática.

“Estamos muy agradecidos con la gente de Tarapoto, porque desde el día uno nos vienen apoyando. No ha sido fácil venir a Lima y dejar a nuestra familia y amigos, pero es un sacrificio que estamos haciendo, porque queremos cumplir nuestros sueños”, dijo Makarena Novoa.

Los competidores expresaron su agradecimiento a la producción de “EEG” por brindarle una oportunidad a los jóvenes de esta zona selvática para ser parte de esta convocatoria nacional.

“Quiero que sepan que en EEG no se arman vasitos, hay un sacrificio físico y mental bastante fuerte. Se necesita mucha destreza”, expresó Valeria Barrera.

Jazmín recuerda sus inicios en “Esto es Guerra”

Jazmín Pinedo, conductora de +Espectáculos, compartió un inspirador mensaje al recordar que el ascenso de su carrera televisiva empezó cuando le dieron la oportunidad de ser parte del reality de competencia de América Televisión.

“Mucha gente no sabe lo sacrificado que es ser parte de EEG como concursante. Por eso no lo valoran. Quizás yo no estuviera parada acá (conductora +Espectáculos) si no me hubieran dado la oportunidad de ser chica reality. Les aconsejo que se esfuercen y den todo de ustedes al máximo”, finalizó.

