Zorro Zupe: ¿por qué fue enviado a prisión y a qué penal se iría?

Ricardo Peña Zuñiga, conocido en el mundo del espectáculo como ‘Zorro’ Zupe, fue condenado a dos años de prisión efectiva de su libertad luego que el jugador Carlos Zambrano le ganara el juicio en los tribunales.

¿Qué pasó?

Como se recuerda, el año 2016, el popular ‘Zorro’ Zupe señaló en ‘El valor de la verdad’, programa que se transmitía por Latina, que el futbolista Carlos Zambrano lo invitó a viajar a Europa.

“Chateando así, me dijo, me envió mi carta de invitación y ya. Me dijo para ir a Alemania. Yo nunca había ido entonces estábamos hablando de sitios a los que nunca habíamos ido”, comentó el mejor amigo de Tilsa Lozano.

En ese mismo contexto, Ricardo Zuñiga dejó entrever que Carlos Zambrano tenía el interés de conocerlo para que le presente a alguien.“Posiblemente no lo descarto (que le presente a alguien) Nunca me dio nombres, nunca me dijo: ‘vente con una amiga ‘”, mencionó el ‘Zorro’ Zupe en ‘EVDLV’.

Ante estas declaraciones, el jugador de fútbol Carlos Zambrano tomó cartas en el asunto y denunció a Ricardo Zuñiga por el delito de difamación en agravio de su persona.

El documento oficial emitido por el juez a cargo señala que, Ricardo Zuñiga es condenado a dos meses de prisión efectiva, que se efectúa desde hoy, 12 de febrero, y concluirá el 11 de abril del presente año.

“Ricardo Zuñiga Peña es condenado por la comisión del delito contra el honor, difamación agravada, en agravio de Carlos Augusto Zambrano, imponiéndole dos meses de pena privativa de libertad efectiva”, se lee en la sentencia contra el mejor amigo de Tilsa Lozano.

¿Dónde cumpliría su condena?

Según el abogado de Ricardo Zuñiga, Alex Ramos, explicó que su patrocinado sería trasladado desde la carceleta del Poder Judicial hacia Ancón 2 o Piedras Gordas, pabellón de reos primarios.

En esa misma línea, el Dr. Alex Ramos indicó que la defensa apelará en el transcurrir de estos días para evitar que el popular ‘Zorro Zupe’ cumpla su condena tras las rejas.

“Tenemos 10 días para apelar la solicitud al Juez para que suspenda la sentencia y evitar que Ricardo Zuñiga pague su condena en la cárcel”, explicó el abogado del amigo de Tilsa Lozano.