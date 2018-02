‘Zorro’ Zupe es condenado a prisión efectiva y la farándula reacciona así

Este lunes, el polémico ‘Zorro’ Zupe, fue sentenciado a dos meses de prisión efectiva por el juicio de difamación que interpuso en su contra el futbolista peruano Carlos Zambrano.

Esta situación llevó a que diversos personajes de la farándula se dividan con comentarios a favor y en contra sobre la sentencia de Ricardo Zuñiga.

Entre los artistas que mostraron su apoyo hacia el ‘Zorro’ Zupe, fueron: Tilsa Lozano, Karen Dejo, Germán Loero y entre otros.

“Te quiero con todo mi corazón. Siempre contigo”, publicó en su cuenta de Twitter la mejor amiga del ‘Zorro’ Zupe, Tilsa Lozano.

“Amigo, ‘Zorro’, me acabo de enterar de lo sucedido. Toda mi solidaridad contigo y confiemos que todo se resuelva. Te quiero ¡¡Fuerza!!”, fue el Tweet de Karen Dejo.

El actor German Loero también se pronunció con el siguiente mensaje: “La cárcel es una agonía familiar. Fuerza, Zorro Zupe. Afronta lo que te toca con valor”.

Por otro lado, el periodista Beto Ortiz cuestionó lo sucedido y publicó: “¿Dos meses de cárcel para el Zorro Zupe? Mmm. Extraña sentencia pero qué oportuna noticia ¿no? Que PPK nos siga gobernando desde la Comisaría de Canto Rey”.

Como era de esperarse, hubieron algunos artistas que se mostraron a favor de la sentencia contra el ‘Zorro’ como es el caso de Micheille Soifer.

“Pronto pagarás por todo. Esto te servirá para aprender a pensar antes de hablar. Que tu lengua venenosa que ha lastimado familias y humilló la integridad de muchas personas, hasta de un niño, te dará la lección de tu vida”, publicó en Twitter.

Magaly Medina también alzó su voz y señaló que no comparen su caso (cuando fue arrestada por el caso de Paolo Guerrero) con el de ‘Zorro’ Zupe. “Mi caso fue diferente. No me comparen con este tipo”, publicó.

Cabe indicar que según el documento oficial, el juez indicó que la privación de libertad de Ricardo Zuñiga se efectúa desde hoy, 12 de febrero, y terminaría el 11 de abril del 2018.