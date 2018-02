Zorro Zupe es condenado a prisión efectiva por caso de Carlos Zambrano

¡Para no creerlo! Ricardo Zuñiga, más conocido como ‘Zorro’ Zupe, fue condenado a 2 meses de prisión efectiva por el juicio de difamación que interpuso en su contra el futbolista peruano Carlos Zambrano.

Según el documento oficial, el juez indicó que la privación de libertad de Ricardo Zuñiga se efectúa desde hoy, 12 de febrero, y terminaría el 11 de abril del 2018.

“En su extremo principal falla condenando a Ricardo Zuñiga Peña por la comisión del delito contra el honor, difamación agravada, en agravio de Carlos Augusto Zambrano, imponiéndole dos meses de pena privativa de libertad efectiva”, se lee en la sentencia contra ‘Zorro’ Zupe.

“Asimismo, (se le condena a) 120 días de multa, a razón de tres soles por día de multa, ascendiendo a 360 soles a favor del tesoro público”, se añade en la sentencia que dictó el juez.

Cabe indicar que en el año 2016, el popular ‘Zorro’ Zupe señaló en ‘El valor de la verdad’ que el futbolista Carlos Zambrano lo invitó a viajar a Europa.

“Chateando así, me dijo, me envió mi carta de invitación y ya. Me dijo para ir a Alemania. Yo nunca había ido entonces estábamos hablando de sitios a los que nunca habíamos ido”, comentó el mejor amigo de Tilsa Lozano.

A la vez, Ricardo Zuñiga dejó entrever que Carlos Zambrano tenía el interés de conocerlo para que le presente a alguien. “Posiblemente no lo descarto (que le presente a alguien) Nunca me dio nombres, nunca me dijo: ‘vente con una amiga‘”, mencionó el ‘Zorro’ Zupe en ‘EVDLV’.

Indudablemente esto generó molestia en el futbolista Carlos Zambrano, quien denunció a Ricardo Zuñiga por difamación. En estos momentos, el popular ‘Zorro’ Zupe se encuentra en la carceleta del Palacio de Justicia.