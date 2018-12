Netflix reveló el nombre de los ocho capítulos de la tercera temporada de “Stranger Things”

Netflix acaba de revelar, a través de un teaser en inglés y español, el nombre de los ocho capítulos de la tercera temporada de “Stranger Things”, que se estrenará el próximo año a través de la plataforma de streaming.

El video, que dura apenas 52 minutos, ha generado expectativa entre los fanáticos de la popular series quienes ya han empezado a especular lo que podría suceder en la próxima entrega de la serie, que se estrena en 2019.

“En 1985, la aventura continúa…”, es el texto que se puede leer al final de los clips, como preámbulo a lo que depara la tercera temporada de “Stranger Things”, cuyos capítulos llevarán por título los siguientes nombres:

1.“Suzie, do you copy?” (“¿Me copias Suzie?”).

2. “The mall rats” (“Ratas de centro comercial”).

3. “The case of the missing lifeguard” (“El caso de la salvavidas perdida”).

4. “The sauna test” (“La prueba del sauna”).

5. “The source” (“La fuente”).

6. “The birthday” (“Día de la Independencia”).

7. “The bite” (“La picadura”).

8. “The battle of Starcourt” (“La batalla de Starcourt”).

El video en inglés tiene cerca de 830,000 reproducciones mientras que el clip en español está a punto de alcanzar las 144,000 visualizaciones a poco más de 12 horas de haber sido compartidos en las cuentas oficiales de YouTube de Netflix y Netflix América Latina.

“Stranger Things” es protagonizada por Finn Wolfhard (Mike) , Millie Bobby Brown (Eleven), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas) , Noah Schnapp (Will) , David Harbour ( Jefe Jim Hooper) y Winona Ryder ( Joyce Byers).