YouTube: este es el nuevo tráiler de “Animales Fantásticos y dónde encontrarlos 2”

Por fin salió a la luz el nuevo tráiler de la película Animales Fantásticos y dónde encontrarlos 2. La empresa Warner Bros. presentó un nuevo clip de lo que serán las aventuras del joven mago ‘Newt Scamander’.

Este nuevo avance de “Animales fantásticos y donde encontrarlos” revela sorpresas que muchos estaban esperando. Cómo ya había advertido J.K. Rowling, se puede escuchar un nombre muy familiar en el tráiler, el de ‘Nagini’, la mascota de Voldemort en Harry Potter.

Esta temible serpiente que alberga el alma de Voldemort aparecerá en la cinta para evocar la nostalgia de los seguidores de ‘Harry Potter’ al recordar las aventuras del mago en Hogwarts. Una de las interrogantes más grandes que habrá en la película es saber si ‘Nagini’ es en realidad un animago.

Esta nueva entrega contará con la inclusión de personajes desconocidos como ‘Theseus Scamander’ (Callum Turner) y ‘Leta Lestrange’ (Zoë Kravitz).

Además, la secuela de “Animales fantásticos y dónde encontrarlos 2” cuenta con actuaciones de Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Jude Law, Johnny Depp, Zoë Kravitz, Claudia Kim, William Nadylan, Kevin Guthrie, Carmen Ejogo y Poppy Corby-Tuech.

Are your #WandsReady? The final trailer for #FantasticBeasts: The Crimes of Grindelwald is here. pic.twitter.com/DSBCasBUR4