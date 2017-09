Claudia Ramírez impacta a sus fans con estos sensuales movimientos para videoclip

La bella colombiana Claudia Ramírez ha sabido enamorar aún más a sus fieles seguidores. Esta vez es protagonista del vídeo clip del cantautor peruano Ralph Armon, titulado “La Manera”, donde deleita con sus sensuales movimientos.

Tras el éxito obtenido con “Dame más”, donde tuvo a Flavia Laos como protagonista, Ralph reaparece en el ámbito musical con esta nueva propuesta y en esta oportunidad teniendo a Claudia Ramírez como modelo de su vídeo clip.

“Claudia me apoyó en todo momento. Cuando terminamos el trabajo, me comentó que quedó encantada con la realización. Me sentí cómodo al trabajar con ella”, comentó Ralph.

En el video vemos a Claudia Ramírez moviendo sus bien formadas curvas como toda una femme fatale. Y es que la sensualidad a la bella modelo se le salen por los poros.