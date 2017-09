Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza se dijeron de todo en Esto es Guerra

Yahaira Plasencia y Rosángela volvieron a tener un fuerte altercado durante el programa Esto es Guerra. Ambas se enfrentaron durante un juego y no dudaron en despotricar una de la otra.

En esta ocasión, Yahaira no logró adivinar un refrán y Rosángela solo atinó a decir: “está vez dejaré que Yahaira me gane, ya que siempre pierde”. Ante esto, la integrante de Los Leones expresó: “Es que yo no estoy tirada en la cama, yo trabajo”.

Sin embargo, esto no quedó ahí, Rosángela tenía mucho que decirle: “Bueno yo estudio en la universidad, tengo mucho qué hacer”. Esta discusión ya se estaba saliendo de las manos, así que los conductores del programa tuvieron que meterse y terminar con este altercado.