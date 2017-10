Yahaira Plasencia vs Rosángela Espinoza: esta fue la rápida reacción de María Pía Copello

La conductora de Esto es Guerra, María Pía Copello, se mostró claramente molesta por la pelea que protagonizó Rosángela Espinoza junto a Yahaira Plasencia en pleno programa en vivo.

Así es, apenas sucedieron los bochornosos hechos, María Pía Copello se movió inmediatamente hacia Yahaira Plasencia para impedir que volviera a agredir a Rosángela Espinoza.

“No lo voy a permitir. Esto no lo voy a permitir”, fueron las palabras de María Pía Copello luego que la salsera y “La Chica Selfie” se agarraron a golpes sin importar que había una cámara grabando.

Por su parte, Matías Brivio señaló de inmediato: “¡Se van! No me importa pero se van del programa”. Maria Pía no dudó en apoyar este pedido: “No lo vamos a permitir. Se van del programa”, acotó.

Finalmente fueron los dos conductores quienes anunciaron que Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia ya no serán parte del programa.