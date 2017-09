¿Yahaira Plasencia tiene corona en Esto es Guerra? Mira lo que dijo Rosángela Espinoza

En la más reciente edición de Esto es Guerra sorprendió la ausencia de Yahaira Plasencia, algo que fue bien aprovechado por Rosángela Espinoza para arremeter contra ella.

“No sabía que hay corona para quienes piden permiso para descansar. Yo también quiero permiso”, dijo Rosángela con evidente sarcasmo, luego que Nicola Porcella advirtiera que Yahaira tenía un permiso especial cuando tenía algún evento como cantante.

“La verdad que no sé dónde está. No entiendo por qué tiene corona, eso está mal. No me gusta”, añadió la ‘chica selfie’ apenas iniciado el programa.