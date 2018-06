Yahaira Plasencia se somete a radical cambio de look y sorprende en Instagram

La cantante Yahaira Plasencia sorprendió a sus fans de Instagram al lucir un nuevo y atrevido cambio de look. La también bailarina decidió dejar de lado el tono rubio de su cabello y optar por uno más oscuro.

“Ayer me hice un pequeño cambio de look. Ahora estoy con mi cabello oscuro y chiquito. ¿Les parece o no les parece? Igual me pondré extensiones creo”, se le escucha decir a Yahaira Plasencia en un video compartido en su cuenta de Instagram.

Cabe mencionar que Yahaira Plasencia acostumbra a cambiar de look cada cierto tiempo, sin importarle el qué dirán. No obstante, siempre recibe elogios de sus incondicionales fans en las redes sociales, que no son pocos por cierto.

Y es que Yahaira es muy popular en el ciberespacio. Ella es una de los pocos famosos peruanos que han superado la barrera del millón de seguidores.

Además, la cantante continúa imparable rumbo a la final del reality “El artista del año”, donde es favorita al primer lugar junto a Pedro Loli, Michelle Soifer y Rossana Fernández Maldonado.