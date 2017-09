Yahaira Plasencia a Rosángela Espinoza: "Es mi momento, tú eres una trabajadora más"

En la más reciente edición de Esto es Guerra, Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia se volvieron a decir de todo. La salsera arremetió contra la modelo con fuertes comentarios.

Todo inició cuando el Tribunal de Esto es Guerra llamó a ambas para determinar el equipo que integrarían, pero Rosángela exaltó a Yahaira tras olvidar cómo se llamaba Luis Alonso Bustios.

“El problema Rosángela es que otros sean más que tú, relájate. Es mi momento y deja de ningunear a las personas. Luis Alonso está aquí hace 4 meses y sabes bien su nombre. Y ahorita tiene más protagonismo que tí”, dijo Yahaira Plasencia.

“Soy una persona sincera y no me gusta la hipocresía. Si no me cae, no me cae. No me caes y punto. Le pido al Tribunal que me llame para algo importante, no para esto”, manifestó por su parte Rosángela Espinoza.

“El Tribunal puede hablar lo que quiera, a ti no te importa. Tú eres una trabajadora más aquí”, añadió la salsera.

Cabe mencionar que tras los dimes y diretes, Rosángela Espinoza venció a Yahaira Plasencia en una prueba de pulseada y con ello, pudo elegir a los Leones como su equipo para esta temporada.