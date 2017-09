Yahaira Plasencia: Luis Alonso Bustios le falta el respeto a Andrés Vílchez con este comentario

Andrés Vílchez alborotó el set de En boca de todos luego de robarle un beso a Yahaira Plasencia. Luis Alonso Bustíos, presente en el programa, no midió sus palabras y arremetió contra el actor por la “travesura”.

“Yo sé que es un juego y todo lo que quieran… y también sé, por lo que he escuchado, que (Andrés) es mantequilla; así que por ese lado normal. Lo que me fastidia es la actitud de Yahaira”, manifestó Luis Alonso, ya en los camerinos.

“Yo me imagino que él es como un niño para ella, pero eso no viene al caso. Lo que me molestó es cómo reaccionó Yahaira. Estoy fastidiado”, añadió el también futbolista.

Lejos de continuar con la polémica, Andrés Vílchez remarcó que nunca quiso incomodar a Luis Alonso Bustios con su accionar y más bien le deseó lo mejor a ambos.

“Para mí esto es un juego, no quiero interferir en esta relación. Esto puede ser un motivo para que formalicen de una vez”, manifestó.

Sin embargo, el guerrero no se calmó y disparó por última vez contra el popular ‘Marco’ de Ven baila quinceañera. “Viene acá a hacer su circo y luego pide que formalicemos”, dijo en tono sarcástico.

Tras el corte comercial, las aguas se calmaron y, si bien Luis Alonso ya no tuvo comentarios para lo sucedido, nunca pudo disimular su incomodidad.