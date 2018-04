"We Will Rock You", el tributo más grande a Queen, llega a Lima

Fábrica de Talentos, uno de los más reconocidos centros de preparación en Teatro Musical del Perú, presenta su proyecto más grande y ambicioso, el musical que rinde tributo a la banda de rock más emblemática de todos los tiempos, Queen, titulado “We Will Rock You” con banda en vivo.

Más de 30 artistas en escena entre actores, cantantes, bailarines y una grandiosa banda de músicos en vivo, llevarán por sólo tres únicas presentaciones el próximo viernes 4 y domingo 6 de mayo en doble horario, un espectáculo sin precedentes en el Teatro Felipe Pardo y Aliaga del centro de Lima.

“We Will Rock You” cuenta con las actuaciones de Gustavo Michel, Carolina Arteaga, Alicia Pedrosa, Sofìa Rodríguez, Brian Vergara, Renato Piaggio, Mafe Bellido, entre otros.

Emblemáticas canciones como “We Are The Champions”, “We Will Rock You”, “Under Pressure”, “Don’t Stop Me Now”, “Bohemian Rhapsody” y muchas más, nos llevarán en una aventura con una sola misión: Salvar el Rock.

Con una espectacular puesta en escena que incluyen animaciones, pantallas Led y efectos especiales de última generación, relatarán una historia llena de esperanza y sueños, situada en un futuro en donde la música real ha desaparecido.

La Dirección General está a cargo de Ken Berrospi y en la Dirección Musical Rodrigo Núñez- Melgar. La dirección vocal recae en María Fe Bellido, Brian Vergara en la Asistencia de Dirección y Belén Gómez es la encargada de la Coreografía. Además, contamos con el Patrocinio del Club Oficial de Queen en el Perú: Miracle Queen.

Para no perderse el tributo a Queen titulado “We Will Rock You”, que se realizará el próximo viernes 4 de mayo a las 8 de la noche y el domingo 6 de mayo a las 5 y 7:30 de la noche en el teatro Felipe Pardo y Aliaga (Jirón Apurímac 487 – Lima). Las entradas están disponibles en Atrapalo.pe y en la Boletería del teatro los mismos días de funciones. No te lo puedes perder.

Lo que debes saber

Tributo a Queen en el teatro, “We Will Rock You”.

Fecha: Viernes 4 de mayo a las 8 de la noche y el domingo 6 de mayo a las 5 y 7:30 de la noche.

Lugar: Teatro Felipe Pardo y Aliaga.

Dirección: Jirón Apurímac 487, Lima.

Entradas desde 30 soles en Atrapalo.pe y en boletería del teatro, el mismo día de las funciones.