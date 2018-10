We The Lion recibió el Disco de Oro de manos de Lucho Quequezana

Luego de haber agotado las entradas para sus dos únicas fechas de concierto sinfónico, la banda We The Lion no puede estar más feliz pues recibió ese mismo día el tan esperado Disco de Oro.

El encargado de entregarles tan ansiado reconocimiento fue el querido y reconocido cantante peruano Lucho Quequezana. Más de 140 músicos en escena, público de todas las edades desde niños con sus padres y jóvenes seguidores de la banda nacional fueron testigos de este gran momento.

Sin duda todo el éxito que ha traído a sus vidas el disco Violet se despide con broche de oro literalmente, ahora Luis, Alonso y Paul, We The Lion, se disponen a viajar para México para un par de conciertos y luego encerrarse por completo para lo que será su segundo álbum, el cual verá la luz a mediados de 2019.

Como recordamos, la banda nacional We The Lion apareció sonando en un comercial de TV, y desde ahí ha sabido aprovechar cada segundo de su ascendente carrera musical y es que desde que iniciaron su camino por dar a conocerse, no han parado de cosechar éxitos y mejor aún el cariño del público peruano que sigue creciendo en cada rincón del país.