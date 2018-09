We The Lion realizará concierto sinfónico en el Gran Teatro Nacional

We The Lion ha sabido aprovechar cada segundo de su ascendente carrera musical. Y es que desde que iniciaron su camino por dar a conocerse, no han parado de cosechar éxitos y mejor aún el cariño del público peruano que sigue creciendo en cada rincón del país.

Al inicio mucho se sorprendían por que cantaban en inglés, sin embargo con el correr del tiempo todos terminaron coreando las melodiosas canciones de su álbum debut “Violet”.

Es así que hoy anuncian el final de esta linda e inolvidable etapa, pues ya se encuentran inmersos en la producción y grabación de su nuevo álbum, pero han querido cerrar con broche de oro el ciclo “Violet”. Es por eso que preparan un show de lujo, nada menos que sinfónico en el Gran Teatro Nacional este 24 de octubre que contará con más de 140 músicos en escena.

Luego de una exitosa gira de conciertos en España, donde pudieron mostrar su música, los integrantes de la banda peruana We the Lion: Paul, Luis y Alonso, estrenaron videoclip hace poco, y ahora sorprenden gratamente con este anuncio.

La cita es el 24 de octubre en el Gran Teatro Nacional y las entradas están a la venta en Teleticket desde 26 soles con preventa hasta el 15 de octubre. Luego el precio normal va desde S/28.50 soles.