We The Lion difunde su video con Marca Perú en España

Sin duda alguna, el 2018 ha sido un año diferente para We The Lion, la banda conformada por Alonso Briceño, Luis Buckley y Paul Shabauer, pues han experimentado con gran entusiasmo un sorprendente primer año en la escena local lleno de conciertos, presentaciones, firmas de autógrafos, comerciales, eventos benéficos y muchos viajes fuera y dentro del país con su música.

A inicios de este año decidieron darse una pausa para poder seguir creando lo que más les apasiona que es la música. Llenos de esa energía y alegría por haber recibido tanto cariño y aceptación por parte de su público, consideraron que era momento de dar un nuevo paso. Es por eso que durante estos meses han estado concentrados junto a su productor David Chang en lo que será su segundo álbum.

Sin embargo, los leones no se quedaron tan quietos, pues desde el viejo continente los We The Lion recibieron distintas invitaciones para que vayan a tocar a España, y así lo vienes haciendo.

En cada presentación, decidieron difundir el video clip que han realizado con Marca Perú. Realmente un video emotivo que muestra algunos de los paisajes hermosos de nuestro país, el cual la banda ha visitado llevando su música.