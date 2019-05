'Yuca' se defiende y dice que acusación de Clara Seminara es una "calumnia"

El actor cómico Enrique Espejo, más conocido como ‘Yuca’, rompió su silencio para defenderse de la grave acusación por tocamientos indebidos que hizo el martes en su contra la actriz Clara Seminara, su antigua compañera de reparto en El Wasap de JB.

Este miércoles, durante su presentación en el programa Válgame Dios, del canal Latina, el popular ‘Yuca’ dijo que en ningún momento se propasó con su colega y que todo se trató de un “juego” entre ambos.

El intérprete contó que ambos estaban “boxeando” en los pasillos del canal de la Av. San Felipe, y en un determinado momento el “juego” se les escapó de las manos y él le dio un “palmazo” a su compañera. Aseguró que no se trató de una “metida de mano”, como indicó Clara Seminara en la acusación que hizo vía Facebook.

“Sin pensarlo, al darme un puñete y yo protegerme le di un manazo, pero a la altura de la cintura. (La denuncia de Seminara) es una calumnia”, dijo ‘Yuca’.

“Soy hijo de mujer. Ha sido un juego. Clarita, te suplico, no sé si estás mal asesorada. ¿Acoso sexual? De qué estamos hablando. Jorge (Benavides) me conoce. Desgraciadamente me propasé porque le dí un ‘manazo’ pero le pido que se rectifique”, añadió el actor.

Más temprano, el director y productor de El Wasap de JB, Jorge Benavides, publicó un comunicado en Facebook en el que dio a conocer su versión de los hechos denunciados por Clara Seminara, ocurridos en octubre de 2018.

La acusación de Clara Seminara