El Wasap de JB: Clara Seminara, la denuncia por tocamientos contra 'Yuca' y la contundente respuesta de Jorge Benavides

Los seguidores de El Wasap de JB quedaron sorprendidos luego de la grave denuncia que hizo en redes sociales la actriz Clara Seminara, exintegrante del elenco del programa, en contra de su colega Enrique Espejo, conocido como ‘Yuca’, a quien acusó de realizarle tocamientos indebidos antes de la grabación de un sketch en octubre de 2018.

En su cuenta de Facebook, la referida actriz, quien se alejó de la televisión a fines de 2018, contó con lujo de detalles cómo fue el altercado que tuvo con ‘Yuca’ y cómo reaccionaron en ese momento Jorge Benavides (director del programa) y su esposa.

“El día 25 de octubre del 2018, Enrique Espejo, más conocido como ‘Yuca’, abusando de la confianza que había como compañeros de trabajo, se propasó conmigo, me tocó indebidamente. ¿En cristiano? ME METIÓ LA MANO. Esto ocurrió delante de mis demás compañeros, en el patio del canal, antes de una grabación y mi respuesta, como era de esperarse: dos cachetadas, algunos gritos y seguramente insultos. No recuerdo bien mis palabras en ese momento, lo que recuerdo es la mirada atónita de todos, aunque nadie hizo ni dijo nada”, narró la exintegrante de El Wasap de JB.

Asimismo, Clara Seminara recordó que, a la semana siguiente de ocurrido el hecho, tuvo una reunión con Jorge Benavides, su esposa y ‘Yuca’. La actriz dijo que “sinceramente, sentí que lo defendían. Hasta lo justificaron diciendo que no lo hizo con esa intención”.

La comediante también contó que salió del programa en diciembre sin justificación alguna. “Fui la única que no renovó. Es triste pensar que estos dos hechos habrían tenido relación pero es mi verdad, es la verdad”, manifestó.

‘yuca’ rechaza acusación

Por su parte, el actor Enrique Espejo se mostró sorprendido por la acusación en su contra y negó haberle faltado el respeto a su entonces compañera Clara Seminara.

En declaraciones al diario Perú 21, el popular ‘Yuca’ dijo que “nunca” ha tenido “problemas de ese tipo”, pues “siempre he tenido una conducta intachable”.

Luego, en declaraciones al programa Válgame Dios, el actor aseguró que la acusación formulada en su contra es una “calumnia” y le pidió a Clara Seminara que se rectifique.

“Sin pensarlo, al darme un puñete y yo protegerme le he dado un manazo, pero a la altura de la cintura. Es una calumnia (la acusación de Clara Seminara). Le pedí disculpas, dos veces. Ella me tiró una cachetada que asimilé. Soy hijo de mujer, ha sido un juego”, indicó ‘Yuca’.

“Clarita, te suplico, no sé si estás mal asesorada. ¿Acoso sexual? De qué estamos hablando. Jorge (Benavides) me conoce. Desgraciadamente me propasé porque le dí un manazo (a Clara Seminara) pero le pido que se rectifique. Recapacita”, añadió el popular cómico.

La respuesta de JB

El miércoles 29 de mayo, un día después de la denuncia formulada por Clara Seminara, el director y productor de El Wasap de JB, Jorge Benavides, publicó un comunicado en Facebook en el que dio a conocer su postura sobre lo ocurrido entre la joven actriz y su compañero ‘Yuca’.

“Cuando estábamos en plena grabación observé a lo lejos que el señor Espejo y la señorita Clara Seminara estaban jugándose de manos, haciendo una suerte de parodia boxística que inició en tono de broma, dada la confianza que había entre ellos. Fue allí donde me acerqué a preguntar qué estaba pasando, y la señorita Clara Seminara me dijo: ¿Jorge, el ‘Yuca’ me ha dado un palmazo’. En ningún momento me dijo: ME HA METIDO LA MANO. Al detallarme exactamente que el señor Espejo le había dado un palmazo, le exigí a este que le pida disculpas hasta en dos oportunidades, como en efecto lo hizo nuevamente, pues ya lo había hecho en primera instancia”, escribió Benavides.

El director de El Wasap de JB añadió que, luego de reunirse con la producción del programa, se acordó imponerle a ‘Yuca’ una sanción económica por la falta cometida en perjuicio de su compañera de trabajo.

Asimismo, Benavides aclaró que el incidente “no tuvo nada que ver” con la no renovación del contrato de trabajo de Clara Seminara, pues dijo que esta decisión “ya se había tomado con muchos meses de anticipación”.

Lee la denuncia de Clara Seminara