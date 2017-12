De Vuelta Al Barrio: Pichón le da su merecido a Rodrigo por propasarse con Malena

En el último capítulo de De Vuelta Al Barrio, Rodrigo (Julián Legaspi) le pidió a Malena (Mónica Sánchez) que no se case y que se escape con él, pero Pichón (Paul Martin) apareció en el momento justo para darle su merecido.

“Vas a perder tu vida junto a un hombre mediocre que no va a ser nadie. No soporto la idea de verte al lado de un oscuro oficinista. Malena vámonos juntos a un lugar donde nadie nos conozca. No malogres tu vida al lado de un simplón que no vale nada”, dijo Rodrigo antes de recibir tremenda golpiza de un furioso Pichón.

“A ver repite eso… Black Power tenía razón, ¿así que querías fregarme? Ya lárgate”, manifestó Pichón.

Rodrigo no tuvo otra opción que irse, no sin antes amenazar con una última frase. “El que ríe al último ríe mejor… y yo siempre río al último”, sostuvo el empresario.