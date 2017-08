De Vuelta Al Barrio: Ninfa ya no quiere ser la "chica mala"

En el último episodio de De vuelta al barrio, Ninfa (Milett Figueroa) se enoja y le pide a Luis Felipe (Diego Bertie) que ya no quiere ser la mala de la “película”.

Al parecer la guapa secretaria quiere dejar de lado algunas malas acciones y centrarse en una vida más tranquila.

“Ya no quiero ser mala, no me gusta que todos me odien, se siente muy feo, se siente horrible

Ante esto, Luis Felipe le dice que no quiere saber más del tema y la manda a seguir con sus quehaceres.