De Vuelta Al Barrio: Malena le rompe el corazón a Ana con este pedido

En De Vuelta Al Barrio, Malena (Mónica Sánchez) puso al tanto a Ana (Melania Urbina) sobre su Dante (Sergio Gjurinovic) y sus salidas con Azucena, y le pidió que lo deje vivir su edad.

“Quería contarte que Dante está muy bien, está pasando por una linda etapa luego de haber conocido a una muchacha. Es una buena chica y me gustaría que se enamoren, harían una buena pareja. ¿Sabes a dónde quiero llegar, no?”, le dijo Malena a Ana.

“Te pido por favor que dejes que Dante viva su edad y se de una oportunidad con Azucena”, añadió la pareja de Pichón.

Malena entendió claramente el mensaje y le dijo a Malena que pierda cuidado. “No te preocupes, Malena, no va a pasar nada entre Dante y yo. Quiero que él sea feliz aunque no sea conmigo”, manifestó con aparente calma, pero ya a solas no pudo contener las lágrimas.