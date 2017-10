De Vuelta Al Barrio: Jenny es desairada por Pancho y Amanda de la forma menos sutil

En De Vuelta Al Barrio, Amanda (Teddy Guzmán) estaba lista para conocer a su nueva nuera, pero se llevó la más desagradable sorpresa cuando vio entrar a Jenny (Fiorella Luna).

Jenny había creído que era ella la invitada que esperaba Amanda e, incluso, intentó sorprenderla con un pastel hecho por ella misma. Sin embargo, la madre de Pancho solo la humilló con sus palabras.

“¿Ella es la chica de la que me hablabas? Me prometiste una chica con clase. ¿Por qué me creas falsas ilusiones?”, le dijo Amanda a Pancho, dejando sin palabras a Jenny, quien no tuvo otra opción que abandonar la casa cuando llegó Lucrecia. ¡Mira el video!