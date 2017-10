De Vuelta Al Barrio: Dante le rompe el corazón a Azucena con fuerte confesión

En el más reciente episodio de De Vuelta Al Barrio, Azucena (Ingrid Altamirano) le confesó sus verdaderos sentimientos a Dante (Sergio Gjurinovic), pero este no pudo corresponderle. De hecho, hasta recordó a Anita (Melania Urbina) y lo difícil que fue decirle adiós.

“Te caigo bien, pero ahí nomas. Es como si pusieras una pared entre tú y yo. Hay algo más, yo me doy cuenta”, le dijo Azucena a Dante, quien pudo responder tímidamente ante la insinuación.

“Yo no soy como mis demás hermanos. No puedo estar con una chica y luego otra y otra. No necesito una pareja para sentirme bien. No diría que me hicieron daño, fue una persona que me invitó a vivir y luego me dejó en el camino”, confesó el hijo de Malena.

Azucena le pidió que le cuente todo, pero Dante volvió a negarse en abrir su corazón y la dejó sentada.